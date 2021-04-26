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В РФ не планируют вводить новых COVID-ограничений на майские праздники

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новых ограничительных мер во время майских праздников в России вводить не планируется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как заявила Голикова на брифинге в понедельник, властям регионов было направлено напоминание о необходимости придерживаться в период майских праздников "тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы Роспотребнадзором, ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать".

Вице-премьер отметила, что ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов РФ и решения об их снятии принимаются исходя из распространения коронавируса на территории конкретного региона.

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Также она сообщила, что необходимо продолжить следить за соблюдением санитарных правил, направленных на профилактику распространения коронавируса на период религиозных праздников, которые пройдут с 1 по 10 мая. В этот период граждане будут посещать богослужения, бывать на кладбищах, поэтому власти РФ призвали главы религиозных конфессий применять те ограничительные меры, "которые традиционно ими используются" в это время, сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что основными задачами сегодня являются контроль за "соблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также дезинфекционного режима". Кроме того, она отметила, что в связи с поездками граждан в общественном транспорте необходимо его регулярно дезинфицировать.

"Кроме того, нужно сохранить те меры безопасности, которые и сейчас применяются в торговых центрах, - это термометрия на входе, контроль соблюдения масочного режима и дезинфекционная обработка", - добавила Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что вакцинация от коронавируса на майские праздники останавливаться не будет. Она также в очередной раз призвала россиян привиться от COVID-19.

Она отметила, что хорошие темпы вакцинирования позволят быстрее достичь коллективного иммунитета, для чего нужно привить 69 млн граждан.

Вице-премьер также рассказала, что оперативным штабам субъектов РФ дано поручение организовать работу системы здравоохранения в праздничные выходные и нерабочие дни.

Необходимо будет определить количество дежурных медицинских бригад, которые будут работать в этот период. Также нужно обеспечить работу лабораторий по тестированию на коронавирус, необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты, добавила Голикова.

Хроника 09 января 2020 года – 26 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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