В РФ не планируют вводить новых COVID-ограничений на майские праздники

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новых ограничительных мер во время майских праздников в России вводить не планируется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как заявила Голикова на брифинге в понедельник, властям регионов было направлено напоминание о необходимости придерживаться в период майских праздников "тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы Роспотребнадзором, ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать".

Вице-премьер отметила, что ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов РФ и решения об их снятии принимаются исходя из распространения коронавируса на территории конкретного региона.

Также она сообщила, что необходимо продолжить следить за соблюдением санитарных правил, направленных на профилактику распространения коронавируса на период религиозных праздников, которые пройдут с 1 по 10 мая. В этот период граждане будут посещать богослужения, бывать на кладбищах, поэтому власти РФ призвали главы религиозных конфессий применять те ограничительные меры, "которые традиционно ими используются" в это время, сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что основными задачами сегодня являются контроль за "соблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также дезинфекционного режима". Кроме того, она отметила, что в связи с поездками граждан в общественном транспорте необходимо его регулярно дезинфицировать.

"Кроме того, нужно сохранить те меры безопасности, которые и сейчас применяются в торговых центрах, - это термометрия на входе, контроль соблюдения масочного режима и дезинфекционная обработка", - добавила Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что вакцинация от коронавируса на майские праздники останавливаться не будет. Она также в очередной раз призвала россиян привиться от COVID-19.

Она отметила, что хорошие темпы вакцинирования позволят быстрее достичь коллективного иммунитета, для чего нужно привить 69 млн граждан.

Вице-премьер также рассказала, что оперативным штабам субъектов РФ дано поручение организовать работу системы здравоохранения в праздничные выходные и нерабочие дни.

Необходимо будет определить количество дежурных медицинских бригад, которые будут работать в этот период. Также нужно обеспечить работу лабораторий по тестированию на коронавирус, необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты, добавила Голикова.