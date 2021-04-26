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Суд закрыл дело новгородской "яблочницы" об организации акции памяти Немцова

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в понедельник прекратил производство по административному делу председателя новгородской организации "Яблока" и депутата городской думы Анны Черепановой за организацию 27 февраля в Великом Новгороде акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Производство прекращено за отсутствием состава правонарушения, уточнил собеседник.

Как пояснила агентству Черепанова, в суде рассматривался административный протокол, составленный полицией после публикации депутатом информации об акции в одной из социальных сетей.

Акции памяти Немцова не были согласованы в Москве, Владивостоке и Челябинске. Чиновники ссылались на запрет массовых мероприятий, действующий из-за пандемии COVID-19.

Бывший вице-премьер, экс-губернатор Нижегородской области, депутат Госдумы, один из основателей "Парнаса" (Партия народной свободы) Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В память о нем в конце февраля проводятся шествия. Акции его памяти согласовывали до 2021 года.

Акции в память о Борисе Немцове в российских городах

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Новосибирск
Великий Новгород Анна Черепанова Борис Немцов

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