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Суд назначил первый реальный срок участнику митинга 23 января в Москве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Тимура Салихова за применение насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

16 марта Тверской районный суд Москвы вынес приговор о признании Тимура Салихова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондаренко в пятницу.

Акции в поддержку Алексея Навального

Салихов стал первым участником московской акции 23 января, который получил реальный срок.

По данным следствия, 23 января мужчина, находясь на Страстной улице, во время участия в несанкционированном мероприятии "нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища".

Во время допроса он полностью признал свою вину.

В Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Протесты в Москве

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Москва Тимур Салихов

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