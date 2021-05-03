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Власти Москвы не будут снова обсуждать установку памятника на Лубянке

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Столичные власти не планируют возвращаться к обсуждению размещения памятника на Лубянской площади, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

В конце февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что памятник на Лубянской площади в Москве не будут устанавливать; общественное мнение разделилось примерно пополам, а для такого рода решения требуется больше согласия людей. По его словам, памятники на улицах "должны не раскалывать, а объединять общество".

Голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади открылось в проекте "Активный гражданин" в четверг. Москвичам было предложено выбрать между памятниками-кандидатами - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Памятник Дзержинскому был демонтирован в 1991 году после провала августовского путча. Монумент, созданный по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова, перенесли в парк "Музеон".

Москва Лубянская площадь

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