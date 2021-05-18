Утвержден проект строительства метро в московском районе Гольяново

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичное правительство утвердило проект продления Арбатско-Покровской линии московского метро в район Гольяново, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что участок метро от станции "Щелковская" до станции "Гольяново" будет проложен в створе Уральской и Уссурийской улиц, что исключает его негативное влияние на прилегающую застройку. Новая станция будет расположена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

В пресс-службе уточнили, что автобусную остановку "Уссурийская улица, 4" перенесут ближе к выходу из метро, со станции можно будет выйти на обе стороны улицы. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую к "Гольяново" территорию.

Продление Арбатско-Покровской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 70 тыс. жителей района Гольяново, для 30 тыс. из них станция будет расположена в шаговой доступности от дома. Среднее время поездок по городу для этих граждан сократится примерно на 20 минут, а нагрузка на станцию "Щелковская" снизится примерно на четверть, отметили в пресс-службе.