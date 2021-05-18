За соблюдением масочного режима в транспорте Москвы ежедневно следят почти 2 тыс. человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ношение масок и перчаток остается обязательным в общественном транспорте Москвы, соблюдение этого требования ежедневно проверяет около 2 тыс. работников сферы, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Каждый день с 12 мая 2020 года в среднем 1,8 тыс. сотрудников транспортного комплекса напоминают о необходимости использовать маски и перчатки и проверяют соблюдение мер во всем общественном транспорте", - говорится в сообщении департамента со ссылкой на информацию государственного казенного учреждения "Организатор перевозок".

Эта структура контролирует соблюдение перчаточно-масочного режима в транспорте.

В ведомстве отмечают, что носить маски и перчатки в транспорте рекомендовал Роспотребнадзор. Эти средства препятствуют распространению коронавируса. За их отсутствие предусмотрен штраф.

Ранее руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов сообщил, что практически все пассажиры метро в Москве носят маски, 73% не забывают и о перчатках.