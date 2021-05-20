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В Москве осудили участника акции 23 января за нападение на силовика

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал виновным Евгения Есенова в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) на несанкционированной акции 23 января в столице.

Есенову назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева в четверг.

Накануне гособвинение запросило для него пять лет колонии общего режима.

По версии следствия, Есенов в ходе акции 23 января на Пушкинской площади несколько раз ударил сотрудника полиции по голове.

Есенов был арестован 26 января. Сообщалось, что на допросе он признал свою вину.

В Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Ольга Бондарева Тверской суд Москва Евгений Есенов Алексей Навальный

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