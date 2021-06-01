Политик Дмитрий Гудков задержан по делу о неуплаченной аренде

Дмитрий Гудков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков задержан, сообщает его отец Геннадий Гудков.

"Он назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 году аренде, о которой он узнал сегодня утром", - написал его отец в соцсети.

Адвокат Гудкова подтвердил "Интерфаксу" информацию о задержании политика.

"Его задерживают на двое суток. Политик Дмитрий Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ)", - сказал адвокат Международной правозащитной группы "Агоры" Александр Альдаев.

По его словам, речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения.

"Изначально Гудкова допрашивали в качестве свидетеля, однако несколько минут назад стало известно, что политик стал подозреваемым. Именно в этом статусе его начинают допрашивать в эти минуты", - сказал адвокат.

Ранее во вторник следователи провели обыски на даче у политика, в его квартире и в квартире родственников. Изъяли технику и документы.