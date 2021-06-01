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Оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что его увезли на допрос

Оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что его увезли на допрос
Политик Дмитрий Гудков
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Обыски на даче и в квартире экс-депутата Госдумы, оппозиционера Дмитрия Гудкова завершились, его везут на допрос в главное следственное управление Москвы, сообщила его соратница, координатор движения "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ; прекратило свою деятельность) Татьяна Усманова.

"Сейчас обыски закончились, его везут на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве", - сказала Усманова "Интерфаксу.

Ранее отец оппозиционера, политик и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в твиттере сообщил, что во вторник обыски прошли на даче и в семейном офисе в Коломне, в квартире сестры его жены, у начальника штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венедиктова, в бывшем офисе Геннадия Гудкова на улице Солженицына в Москве, а также в московской квартире Дмитрия Гудкова.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Дмитрий Гудков

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