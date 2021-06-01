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К политику Дмитрию Гудкову пришли с обыском

К политику Дмитрию Гудкову пришли с обыском
Дмитрий Гудков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции проводят обыск на даче под Коломной у бывшего депутата Госдумы РФ, оппозиционера Дмитрия Гудкова. Об этом сам политик сообщил в своем телеграм-канале.

Также обыски проводятся у политика, экс-председателя "Открытой России" Александра Соловьева, сообщили "Интерфаксу" в движении.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Ранее бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил, что сотрудники полиции вывели его из самолета в Санкт-Петербурге. Юрист, координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова рассказала "Интерфаксу", что следователи допросили его в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной.

Генпрокуратура в апреле 2017 года признала нежелательными для России британские организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"), основанные по инициативе бизнесмена Михаила Ходорковского. В российской "Открытой России" подчеркивали, что в список нежелательных не попадали.

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность, чтобы защитить членов организации от уголовного преследования.

Дмитрий Гудков Открытая Россия

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