Задержана тетя оппозиционера Дмитрия Гудкова

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По делу о невыплаченной аренде задержана Ирина Ермилова, тетя экс-депутата Госдумы, оппозиционера Дмитрия Гудкова, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Анастасия Саморукова.

"Я могу подтвердить, задержана", - сказала она, отвечая на вопрос агентства.

По ее словам, Ермилова после поднятия суммы аренды не смогла ее выплачивать по договору с Департаментом городского имущества (ДГИ) в 2017 году.

"Долго пытались договориться с ДГИ, потому что компания имела право на льготы как малое предприятие, и раньше именно поэтому ставка была ниже. Но департамент отказал, потому что за время этих переговоров образовалась задолженность по аренде, а с задолженностью ДГИ ни на какие пересчеты аренды не идет. Договор расторгли по соглашению сторон. Дальше взыскание задолженности через арбитраж и исполнительное производство. А теперь - уголовное дело", - рассказала адвокат.

Ранее стало известно о задержании по данному делу экс-депутата Госдумы, оппозиционера Дмитрия Гудкова.

"Его задерживают на двое суток. Политик Дмитрий Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п."б" ч.2 ст.165 УК РФ)", - сказал адвокат Международной правозащитной группы "Агоры" Александр Альдаев.

Наказание по данной статье предусматривает принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

По словам адвоката, из постановления следователя следует, что ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова, "не намеревалось в действительности исполнять взятые на себя обязательства по оплате арендной платы, а планировало использовать указанное выше помещение по своему усмотрению". По версии следствия, организация использовала помещение по своему усмотрению и заключила договор аренды с "аффилированной организацией", получая доход от указанной деятельности".

"Следствие считает, что ООО не выплатило сумму свыше 1 млн рублей, что является особо крупным ущербом", - сказал адвокат.

По его словам, речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения.

Ранее во вторник следователи провели обыски на даче у политика, в его квартире и в квартире родственников. Были изъяты техника и документы.