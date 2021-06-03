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Тетю Дмитрия Гудкова отпустили без меры пресечения

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства полиции об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Ирине Ермиловой, подозреваемой по уголовному делу о причинении имущественного вреда.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Ермиловой меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Согласно решению суда, Ермилова отпущена без меры пресечения.

Суд счел представленные следствием материалы и доводы неубедительными.

Ермилова была задержана 1 июня по подозрению в причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ).

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более миллиона рублей. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества – собственник помещения, отмечали адвокаты.

Вторым фигурантом по этому делу проходит ее племянник – оппозиционер, экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков, который ранее в четверг был отпущен под обязательство о явке.

Ермилова и Гудков остаются в статусе подозреваемых по делу.

Подозрения следствия оба отрицают.

Дмитрий Гудков Ирина Ермилова

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