Дмитрия Гудкова освободили из ИВС

Оппозиционный политик остался в статусе подозреваемого по уголовному делу о неуплаченной аренде со стороны компании его тёти

Дмитрий Гудков Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционера и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, ранее задержанного по делу о причинении имущественного ущерба, освободили из изолятора временного содержания (ИВС), сообщает его защита.

"Дмитрия высадили на улице, на Пушкинской площади", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.

Он уточнил, что Гудков остается подозреваемым по делу, его отпустили под обязательство о явке.

По словам Павла Чикова, руководителя правозащитной группы "Агора", адвокат которой также защищает политика, Гудкова не повезли в следственное управление МВД для вручения обязательства о явке, как планировалось ранее.

Ранее о возможном скором освобождении Гудкова "Интерфаксу" сообщил источник.

"Гудков в ближайшее время будет освобожден из ИВС, решается вопрос о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях Гудкова состава преступления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, само уголовное дело прекращено не будет.

Между тем Тверской суд в четверг решит, назначать ли запрет определенных действий тете Гудкова – Ирине Ермиловой.

Как сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Анастасия Саморукова, следствие просит запретить Ермиловой общаться с другими фигурантами дела и использовать любые средства связи без письменного разрешения следователя.

Гудкова задержали в минувший вторник в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн рублей. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества – собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицал подозрения.