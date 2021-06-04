Оппозиционер Гудков пообещал продолжить политическую деятельность

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил о намерении продолжать политическую деятельность, несмотря на риски уголовного преследования по делу о причинении имущественного вреда.

"Я собираюсь продолжить политическую деятельность, только в каком формате, с учетом того, что на выборы, скорее всего, не пустят, позднее я об этом расскажу", - сказал Гудков "Интерфаксу" в пятницу.

По его мнению, дело о причинении имущественного вреда "не имеет никаких перспектив". "Вопрос не в том, останешься или нет в России, вопрос в том, что меня не хотят допустить до выборов. Если этот сценарий будет реализован, то все равно останется пространство для участия в политике, значит это будут не выборы, а еще что-то. Я об этом также сообщу", - отметил оппозиционер.

Гудкова задержали в минувший вторник, 1 июня, в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана тетя Гудкова - Ирина Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества Москвы - собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков, Гудков остался в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного вреда, его отпустили под обязательство о явке.

Также Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства полиции об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Ермиловой. Согласно решению суда, она была отпущена без меры пресечения.