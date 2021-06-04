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ПМЭФ-2021

Собянин ждет к осени вакцинации от коронавируса еще 1 млн москвичей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве привились от коронавируса около 1,5 млн человек, к осени будут вакцинированы еще около миллиона, тогда с учетом естественной иммунизации населения будет достигнут коллективный иммунитет, заявил на ПМЭФ мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вакцинация идет (...) 1,5 миллиона (прошли вакцинацию), я думаю, что к осени мы еще добавим около миллиона человек. И с учетом того, что естественная иммунизация идет населения, таким образом мы достигнем уровня защиты населения", - сказал он и добавил, что темпы вакцинации необходимо наращивать.

"Тем более, что болезнь никуда не делась, большое количество людей лежит в госпиталях, на ИВЛ, в реанимации, и мы должны позаботиться теперь о себе, защитить себя, тем более что такая возможность есть", - добавил он.

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Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.
Москва Сергей Собянин коронавирус ПМЭФ

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