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Собянин назвал небольшим рост заболеваемости COVID в Москве

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, есть рост заболеваемости, но он не является критическим, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация в целом стабильная, мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболевания достаточно большой", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Как сообщили в эфире телеканала со ссылкой на мэра Москвы, в столице прививку от коронавируса сделали 1,3 млн человек.

Собянин пригласил москвичей приходить в пункты вакцинации, уточнив, что они работают в поликлиниках, торговых центрах и парках, прививку можно сделать в любое удобное время.

"Надо беречь свое здоровье. Можно этого не делать (не проходить вакцинацию - ИФ), но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь, это гораздо больший риск", - добавил он.

Ранее в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что ситуация с COVID-19 в столице остается напряженной.

"Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны", - сказала Ракова на пресс-конференции 14 мая.

Ранее сообщалось, что суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые с конца января превысила 3,8 тыс. человек.

Хроника 09 января 2020 года – 14 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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