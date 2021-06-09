В Москве выявили максимальное с 16 января число заболевших COVID-19

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Более 4 тысяч случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимальное значение с 16 января, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 4 124 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 817 случаях инфицирования. Суточное число заболевших является максимальным с 16 января, когда в городе зафиксировали 4674 случая заражения.

За сутки коронавирус привел к смерти 58 человек. С начала пандемии скончались 20 648 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 311 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 082 243 человека.

Накануне сообщалось о 2 018 выписанных и 62 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 9 июня составляет 1 209 214.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.