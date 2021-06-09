В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московские власти усиливают контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, а также за предприятиями на предмет соблюдения санитарных норм, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, в торговых и развлекательных центрах, а также в других местах общественного скопления граждан", - сказал Данчиков журналистам в среду.

Он напомнил, что за нарушение гражданами этих требований предусмотрены штрафы от 4 до 5 тыс. руб.

"Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила", - добавил он.

Ранее в среду сообщалось, что в Москве за последние сутки выявили максимальное с 16 января число заболевших COVID-19 - 4 124 инфицированных. Всего в России впервые с 14 марта зафиксировано более 10,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.