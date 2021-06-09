В РФ впервые с 14 марта более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Еще 10 407 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, это максимум с марта, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

14 марта было зафиксировано 10 тыс. 083 случая, после этого до конца марта, в апреле - мае уровень стабильно держался, не превышая 9 тыс. заболевших, и даже опускался ниже 8 тыс.

Скончались в стране 399 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 124 895.

Поправились и выписаны 4,76 млн пациентов, в том числе 9 814 за минувшие сутки.

Новые зараженные регистрировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 4124. В Петербурге 852 новых эпизода, в Московской области - 781.

Наименьшее количество случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Ненецком АО - один, в Еврейской АО и Магаданской области - по шесть. Ни одного заболевшего не выявлено в Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 156 тыс. 250 случаев коронавирусной инфекции.