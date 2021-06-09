Поиск

В РФ впервые с 14 марта более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ впервые с 14 марта более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Еще 10 407 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, это максимум с марта, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

14 марта было зафиксировано 10 тыс. 083 случая, после этого до конца марта, в апреле - мае уровень стабильно держался, не превышая 9 тыс. заболевших, и даже опускался ниже 8 тыс.

Скончались в стране 399 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 124 895.

Поправились и выписаны 4,76 млн пациентов, в том числе 9 814 за минувшие сутки.

Новые зараженные регистрировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 4124. В Петербурге 852 новых эпизода, в Московской области - 781.

Наименьшее количество случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Ненецком АО - один, в Еврейской АО и Магаданской области - по шесть. Ни одного заболевшего не выявлено в Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 156 тыс. 250 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Июнь.

10
Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.
Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Эпидемиолог перечислила причины роста заболеваемости COVID-19 в РФ

ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания

ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания

Житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Дума одобрила ужесточение наказания за повторную "пьяную" езду

Дума одобрила ужесточение наказания за повторную "пьяную" езду

Депутаты запретили россиянам сотрудничать с нежелательными НПО

В Петербурге блогер Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма

Запрет на изображение военных преступников коснется лишь глав осужденных в Нюрнберге движений

Запрет на изображение военных преступников коснется лишь глав осужденных в Нюрнберге движений

Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня

В Петербурге сервисы по аренде электросамокатов приостановили работу

Уголовное дело возбудили из-за гибели трех человек в больнице Рязани

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');