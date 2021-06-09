Приговор аспиранту МГУ по делу о нападении на офис ЕР признан законным

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову, получившему шесть лет колонии общего режима по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино.

Мосгорсуд изменил приговор Головинского районного суда Москвы от 18 января 2021 года в отношении Мифтахова и двух других фигурантов дела, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду. "Суд постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия, - дымовой пиротехнический факел (фальшфайер). В остальном приговор оставлен без изменения", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, 18 января Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии, двое других фигурантов дела - Елена Горбань и Андрей Ейкин получили четыре и два года лишения свободы условно соответственно.

Фигуранты признаны виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти с использованием предмета в качестве оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Нападение на офис ЕР в Москве

Речь идет о нападении на офис "Единой России" 30 января 2018 года в Ховрино, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение дымовую шашку. Видео акции позднее появилось в интернете.

Мифтахов заявлял, что не признает вину и что ему "фабрикуют дело за политические взгляды".

Двое других фигурантов признали вину, однако не подтвердили участие Мифтахова в акции.

Следствие заявляло, что Мифтахов "является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона", ставящего своей целью неконституционную смену власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию "оранжевых" революций".

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля 2019 года. По данным осведомленного источника "Интерфакса", правоохранительные органы вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января 2019 года.

После этого, 7 февраля, Мифтахов был освобожден без предъявления обвинения, однако его сразу задержали по делу о хулиганстве.

В 2018 году он был приговорен к штрафу в 45 тыс. руб. по делу о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Дело Мифтахова получило резонанс, в его поддержку была развернута кампания активистами студенческого сообщества.