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Аспиранта МГУ Мифтахова приговорили к 6 годам колонии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино. Приговор огласил судья Сергей Базаров.

Неизвестные напали на офис "Единой России" в Ховрино 30 января 2018 года. Они разбили окно и бросили в помещение дымовую шашку. Видео акции позднее появилось в интернете.

По версии следствия, аспирант МГУ причастен к тому инциденту. Сам Мифтахов не признавал вину и заявлял, что ему "фабрикуют дело за политические взгляды".

Следствие заявляло, что Мифтахов "является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона", ставящего своей целью неконституционную смену власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию оранжевых революций".

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля 2019 года. По данным осведомленного источника "Интерфакса", правоохранительные органы вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января 2019 года.

После этого, 7 февраля, Мифтахов был освобожден без предъявления обвинения. Однако его сразу задержали по делу о хулиганстве. 25 октября следствие предъявило обвинение Мифтахову по делу о нападении на офис "Единой России".

В 2018 году Мифтахов был приговорен к штрафу в 45 тыс. руб. по делу о нападении на представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Дело Мифтахова получило резонанс, в его поддержку была развернута кампания активистами студенческого сообщества.

МГУ Азат Мифтахов

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