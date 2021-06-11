В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Москве постепенно восстанавливается иностранный туризм, за последние два месяца город посетили более 100 тысяч зарубежных гостей, сообщила на пресс-конференции руководитель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

"Мы только подводим итоги полугодия и сейчас сложно правильно посчитать. (...) Я могу назвать данные по заполняемости гостиниц, сейчас она превышает 50%, это значит, что отрасль восстанавливается, живет. У нас появляются гости из-за рубежа", - отметила она.

Подводить итоги полугодия для туризма в Москве она сочла преждевременным, поскольку иностранных туристов можно посчитать благодаря миграционному учету, а российские путешественники передвигаются без ограничений.

"Конкретные цифры по итогам полугодия мы бы хотели объявить отдельно, когда мы сможем отделить туристические поездки от поездок с рабочими целями", - сказала она.

Проничева добавила, что Москва и Санкт-Петербург сейчас вместе продвигают маркетинговую программу "Два города - миллион впечатлений", в рамках которого туристам предлагают посетить обе столицы. На платформе Russpass размещен единый календарь событий в двух городах, который позволяет туристам спланировать поездки. Там же можно найти предложения отелей, ресторанов и туроператоров, присоединившихся к программе.

Пока эти туры предлагают россиянам, но началась подготовка к их продвижению на зарубежные рынки, эту программу представили на выствке в Мадриде в мае, добавил глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.