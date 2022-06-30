В Москве сменился руководитель комитета по туризму

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности и с госслужбы руководителя городского комитета по туризму Екатерину Проничеву. Она ушла по собственной инициативе, следует из опубликованных в четверг распоряжений мэра.

Председателем комитета по туризма назначен Евгений Козлов, который освобожден от должности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Проничева возглавила комитет по туризму в сентябре 2018 года, до этого она была гендиректором ВДНХ. Козлов был назначен на пост замруководителя аппарата мэра в 2015 году.