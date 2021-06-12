Московский зоопарк закроется с 13 июня на неделю

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Московский зоопарк с 13 июня будет закрыт для посетителей на неделю из-за введенных в столице ограничений на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Уточняется, что посетители, купившие билеты на эти даты, смогут посетить Московский зоопарк в любой день после снятия ограничений или вернуть билеты.

В субботу суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимума с начала года: выявили 6 701 инфицированного.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, власти Москвы объявили 15-19 июня нерабочими днями. С 13 до 20 июня в Москве приостанавливается работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах и других аналогичных организациях, запрещается обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00, исключение - еда навынос.