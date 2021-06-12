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Главврач Склифа назвал "длинные выходные" необходимостью для борьбы с COVID-19

Он также призвал граждан вакцинироваться

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Нерабочие дни в Москве, объявленные мэром города Сергеем Собяниным, нужны для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в столице, сообщил "Интерфаксу" главный врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

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"Объявленные сегодня мэром длинные выходные - это необходимость прервать цепочку заражений, а также защититься от вируса и пройти вакцинацию", - сказал Петриков.

Он добавил, что сейчас в больнице реанимационный корпус почти полностью заполнен пациентами с тяжелым течением коронавируса, многие из них - молодые люди. По словам Петрикова, течение болезни стало более тяжелым, многие пациенты не сразу реагируют на первичное лечение. Также у пациентов на фоне COVID-19 могут возникнуть другие заболевания.

"Мы надеемся, что жители воспримут сложившуюся ситуацию всерьез, не будут пренебрегать масочным режимом и социальной дистанцией. (...) Подумайте о себе и о своих близких, сделайте прививку - для этого в Москве созданы все условия", - отметил врач.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин объявил в столице "длинные выходные" - до 19 июня. Также вводится ряд ограничений, в их числе - на ночную работу баров, ресторанов и кафе.

12 июня в Москве было зафиксировано 6 тыс. 701 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение с конца декабря 2020 года. Выздоровели за сутки 2 тыс. 725 горожан, 67 москвичей погибло.

Общее число заболевших COVID-19 на 12 июня составляет 1 млн. 227 тыс. 13 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 12 июня 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус Сергей Собянин

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