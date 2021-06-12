В Москве на неделю запретят работу баров и клубов ночью

Также с 13 по 20 июня будут закрыты детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, пункты проката и аттракционы в парках

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Москве с 13 до 20 июня будет приостановлено обслуживание посетителей ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других заведений в ночное время - с 23:00 до 6:00, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Исключение составит только обслуживание навынос.

Кроме того, на этот период будет запрещена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других организациях.

"В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять", - заявил Собянин в сообщении в своем блоге.

Также указом устанавливаются нерабочие дни 15-19 июня. Работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, не учитывая тех, кто привился от коронавируса.

По данным на утро субботы, за минувшие сутки в Москве выявили максимальное число заболевших за сутки - 6 701.