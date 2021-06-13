Большинство пациентов больниц Москвы с COVID-19 не были вакцинированы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Большая часть пациентов, находящихся в перепрофилированных под работу с коронавирусом больницах, вовремя не прошли вакцинацию, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.

"Текущая ситуация с резким ростом заболеваемости вновь возвращает нас в прошлый год. (...) Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть. Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку", - сказал Проценко.

Он отметил, что в текущей эпидемической ситуации в городе необходимо ограничить контакты, не посещать места массового скопления людей и сделать прививку от коронавируса.

По словам Проценко, на сегодняшний день вакцинация является самым эффективной мерой против новых ограничений в Москве.

Вакцинация от коронавируса в столице стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера", "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза". Также выездные бригады работают в павильонах "Здоровая Москва", находящиеся в столичных парках.

В Москве за минувшие сутки выявили около 7,7 тысяч случаев COVID-19. Это максимум с 26 декабря.

Накануне власти города объявили о решении установить нерабочие дни в Москве 15-19 июня. Также на неделю введены ограничение на ночную работу кафе, баров и клубов, а также на работу детских комнат и фуд-кортов в ТЦ и других подобных организациях. Кроме того, на неделю закроют развлекательные объекты в парках.