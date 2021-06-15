В Кремле остались недовольны темпами вакцинации в РФ

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле, как и во всей стране, недовольны темпами вакцинации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он заявил, что темпы вакцинации оставляют желать лучшего.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры".

"Это единственный способ остановить вспышки коронавируса, дальнейшего его распространения. Другого способа победить коронавирус не существует", - заявил Песков.

При этом в Кремле считают оправданными принимаемые рядом регионов меры по стимулированию населения к проведению вакцинации от коронавируса.

По словам Пескова, "никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии, и, руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, регионы принимают те меры, которые, что называется, "на земле" считают необходимыми".

Песков также сообщил, что пока не привился от коронавируса, поскольку у него сохраняется высокий уровень антител после прошлогоднего заражения этой инфекцией и имеется Т-клеточный иммунитет.

По данным на 15 июня, еще 14 185 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки.