В Подмосковье разрешили 100-процентрую заполняемость театров

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ограничения по заполняемости залов в театрах сняты в Подмосковье, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

"У нас с 1 июня сняты ограничения по заполняемости (залов - ИФ) в Московской области", - сказала Харламова в понедельник на пресс-конференции в Москве.

В пресс-службе Минкультуры Подмосковья "Интерфаксу" уточнили, что ограничения сняты в связи с тем, что наступил летний сезон, начались школьные каникулы, количество мероприятий сократилось в разы.

"Театры уходят на каникулы, перестали работать гардеробы, в которых была наибольшая концентрация. Принимая все это во внимание, мы подняли загрузку с 75% до 100%", - сообщил собеседник агентства.

С 16 февраля 2021 года театрам, кинозалам, концертным организациям в Подмосковье было разрешено увеличить заполняемость с 50% до 75% от количества зрительских мест.