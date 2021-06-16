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В Москве развернули еще три центра компьютерной томографии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В столице открываются три дополнительных КТ-центра для диагностики коронавируса, теперь пациентов с заболеванием или подозрением на него принимает 30 таких центров, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Еще три КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 филиал 1 и городской поликлиники №22. Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров", - сказала заммэра.

Она отметила, что такое количество КТ-центров позволит "охватить всех горожан с COVID-19 или подозрением на него" и поможет разгрузить столичные стационары.

Уточняется также, что здания поликлиник, где работают КТ-центры, временно закрыты для планового приема граждан. Это необходимо для обеспечения безопасности пациентов и персонала.

КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

Хроника коронавируса. Июнь.

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