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Сахалин стал четвертым регионом РФ, объявившим обязательную вакцинацию

Сахалин стал четвертым регионом РФ, объявившим обязательную вакцинацию
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Обязательная вакцинация объявлена в Сахалинской области с 21 июня. До 1 сентября планируется вакцинировать от коронавируса 60% населения. Об этом сообщила на брифинге в четверг руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.

"У нас очень сложная эпидситуация. С 1 июня рост заболеваемости идет. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости. Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска. Иммунизация начнется с понедельника (21 июня)", - заявила она.

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Она перечислила категории граждан, "которые подлежат обязательной вакцинации": работники образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, общественного транспорта, музеев, библиотек детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров, концертных залов. Эти категории обязаны будут привиться, подчеркнула Фунтусова.

По ее словам, прививка будет обязательной для не менее 60% работников в каждом трудовом коллективе, отказаться от вакцинации можно будет только по медотводам.

Роспотребнадзор совместно с областными и муниципальными органами власти будут проводить регулярные проверки трудовых коллективов на соблюдение масочного режима, дистанции, дезинфекционных мероприятий и наличие прививок от коронавирусной инфекции. Тех, кто не привился, можно будет отправлять на дистанционный режим работы и отстранять от работы до тех пор, пока человек не пройдет вакцинацию, заявила Фунтусова.

Она отметила низкий темп вакцинации в регионе. "У нас низкие темпы иммунизации, 700-800 человек за сутки. Привито 34% от плана – 72 тысячи человек получили две прививки. Охват взрослого населения составляет 18,9%, а нам нужно – 60% до 1 сентября. Почему до 1 сентября? Потому что в сентябре начнется сезон прививок против гриппа, придет сезон ОРВИ. Поэтому сейчас себя нужно защитить от ковида, а в сентябре мы бросим все силы и медработников на иммунизацию против гриппа", - заявила руководитель ТУ Роспотребнадзора региона.

Она добавила, что сейчас санврачам совместно с Минздравом региона "нужно понять, какое количество вакцины необходимо, рассчитать холодильное оборудование, прививочные бригады, на сегодняшний день (в вакцинации - ИФ) задействованы 98 медицинских бригад".

Фунтусова напомнила, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Возвращаются ограничения по наполняемости концертных залов, театров, кинотеатров – до 50% с соблюдением дистанции. Усилится информационная кампания в регионе по иммунизации и будут проводиться регулярные проверки мест массового пребывания людей, транспорта, организаций и предприятий.

Сахалин стал четвертым регионом России, который ввел обязательную вакцинацию от COVID-19. Ранее обязательную вакцинацию для чиновников и индивидуальных предпринимателей ввела Кемеровская область. 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева предписала привить в Москве 60% работающих людей. Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова также приняла постановление о обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Хроника коронавируса. Июнь.

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