В Москве завели 24 уголовных дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Столичные полицейские возбудили 24 уголовных дела по фактам сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и поддельных справок об отсутствии коронавирусной инфекции.

"В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 – по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", 1 – по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Из них 3 уголовных дела направлены в суд", - сказали журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Как пояснили в полиции, в рамках оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" была задержана женщина, которая реализовала за 5 тыс. рублей сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. "Согласно результатам проведенного исследования, документы являются поддельными", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что аналогичный факт продажи справки и сертификата, которые были заверены печатями одной из столичных поликлиник, был выявлен на юго-востоке Москвы. "Однако при проверке информации установлено, что приобретенные документы являются фиктивными и в лечебном учреждении не выдавались", - сообщили в управлении.

Кроме того, полицейскими выявлен факт продажи справки о вакцинации от COVID-19.

"Полицейские задержали мужчину, который выполнял функции курьера. У него были обнаружены аналогичные документы на различные имена. В результате дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили гражданина, который дал признательные показания в изготовлении и сбыте сертификатов о вакцинации", - сказали в полиции, отметив, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение.