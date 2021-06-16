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Власти Москвы заявили, что mos.ru не позволит исказить данные о вакцинации

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Система сбора данных mos.ru не позволит исказить сведения при сборе данных об обязательной вакцинации работников от коронавируса. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"С каждым случаем будем разбираться. Если вдруг информация не сразу попала, либо не совсем корректно дошла до электронного кабинета, если такие случаи будут или есть, то их будут исправлять", - сообщил Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы" в среду.

Он добавил, что система mos.ru работает стабильно и "неплохо справилась в прошлом году с ситуацией, когда была введена система электронных пропусков: она была четкая, быстрая".

При этом он сказал, что гражданам не стоит беспокоиться о сохранности своих персональных данных, так как "персональные данные никто никуда не распространяет, та информация, которая заносится в медицинскую систему, к ней имеет доступ ограниченное количество людей".

Он также сказал, что власти Москвы смогут проверить те данные, которые будут предоставлены на mos.ru относительно прохождения вакцинации от COVID-19.

Ранее в среду постановлением главного санитарного врача столицы Елены Андреевой в Москве введено требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда сфер, среди которых – сферы услуг, общественного питания и торговли.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для подтверждения проведения обязательной вакцинации от коронавируса работодатели с 1 по 15 июля должны подать списки своих сотрудников через портал mos.ru.

При этом бумажный сертификат о вакцинации не будет служить доказательством получения вакцин.

Москва коронавирус

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