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Продавец справок об отсутствии COVID-19 задержан в Петербурге

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Подозреваемый в торговле поддельными справками об отрицательном тесте на COVID-19 задержан в Калининском районе Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

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По данным ведомства, мужчина через интернет предлагал купить поддельные медицинские справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Его установили благодаря оперативному мероприятию "проверочная закупка": под видом клиента сотрудник полиции за 1,9 тыс. рублей приобрел документ, который ему доставили курьером агрегатора такси.

При досмотре автомобиля задержанного было обнаружено большое количество бланков медицинских справок, в том числе о результатах тестов на COVID-19. Экспертиза подтвердила, что на проданной справке оттиски печати медучреждения и личной печати врача являются поддельными.

Против продавца справок возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков). Задержанный который пока находится в статусе подозреваемого, помещен под подписку о невыезде.

Петербург коронавирус

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