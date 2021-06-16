Подтверждать вакцинацию сотрудников будут через портал mos.ru

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Для подтверждения проведения обязательной вакцинации от коронавируса работодатели с 1 по 15 июля должны подать списки своих сотрудников через портал mos.ru. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

"Бумажный сертификат о вакцинации не требуется, и не будет служить доказательством получения вакцины", - уточнила она.

"Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru", - сообщила Ракова журналистам в среду.

По ее словам, "проверка (поданных сведений - ИФ) будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране".

Ранее в среду постановлением главного санитарного врача столицы Елены Андреевой в Москве введено требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда сфер, среди которых - сферы услуг, общественного питания и торговли.

Первый компонент вакцины против коронавируса работники предприятий должны получить до 15 июля, второй - до 15 августа.