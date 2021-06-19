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Площадь пожара на Лужнецкой набережной выросла до 500 кв. м

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Площадь пожара на Лужнецкой набережной в Москве достигла 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

Отмечается, что к его тушению привлечена авиация Московского авиационного центра.

Склад с пиротехникой загорелся в Москве в субботу вечером. Ему присвоен третий ранг сложности.

По словам информированного источника "Интерфакса", огонь со склада перекинулся на соседнее здание.

Как сообщил агентству источник в медицинских кругах столицы, в результате пожара, по предварительным данным, пострадал один человек. "Пострадавший получил небольшие ожоги, ему оказана помощь. Состояние удовлетворительное", - рассказал он.

Собеседник "Интерфакса" добавил, что госпитализация пострадавшему не потребуется.

Москва

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