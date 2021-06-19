Катер "Полковник Чернышев" направился к месту пожара в центре Москвы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарный катер "Полковник Чернышев" направляется к месту пожара на складе на Лужнецкой набережной в Москве, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МЧС России.

По ее данным, также привлекаются три вертолета Ка-32 Московского авиацентра.

Склад с пиротехникой загорелся в Москве в субботу вечером на площади 500 кв. м. Ему присвоен третий ранг сложности.

В столичной прокуратуре в свою очередь сообщили, что по факту пожара начата проверка. "По предварительной информации пожар произошел на складе завода пиротехники, данные о пострадавших уточняются", - сказали в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут уставлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, отметили в прокуратуре.

По словам информированного источника агентства, огонь со склада перекинулся на соседнее здание.