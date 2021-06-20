Суточный максимум новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Число случаев заболевания коронавирусом в Московской области превысило 290,5 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

В Подмосковье выявлено 1 638 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 290 542 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За время пандемии скончались 6 342 человека, в том числе 13 человек за прошедшие сутки.

Суточный прирост заболевших в регионе является рекордным за все время с начала пандемии. Предыдущий пик был зарегистрирован 26 декабря 2020 года. Тогда за сутки было выявлено 1 615 новых случаев.