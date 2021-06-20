В России за сутки выявлено 17,6 тыс. случаев коронавируса

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Еще 17 611 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Накануне в России были выявлены максимальные с начала февраля 17 906 новых случаев коронавируса, рост числа заболевших в стране наблюдается с 8 июня.

Умерли за сутки в РФ 450 человек, общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 129 361.

Поправились и выписаны 4, 869 млн пациентов, в том числе 8 629 за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах России. В Москве зарегистрировано 8 305 новых случаев COVID-19.

Регионами с высокими темпами прироста вслед за столицей являются Московская область (1 638 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 019 заболевших).

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 316 826 случаев коронавирусной инфекции.

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