В Подмосковье зафиксирован новый рекорд по суточному приросту COVID

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Число новых выявленных случаев COVID-19 в Подмосковье за сутки достигло 1,8 тыс., это абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в понедельник.

"Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тыс. человек. Это наш абсолютный рекорд: ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению за день", - сказала Стригункова в ходе еженедельного совещания губернатора с министрами и главами муниципалитетов.

Она уточнила, что число подтвержденных случаев заражения выросло на 3%.

Накануне, 20 июня, сообщалось, что в Московской области за сутки выявили 1 638 случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель также стал рекордным.