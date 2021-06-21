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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:11Заразились
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В Подмосковье зафиксирован новый рекорд по суточному приросту COVID

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Число новых выявленных случаев COVID-19 в Подмосковье за сутки достигло 1,8 тыс., это абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в понедельник.

"Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тыс. человек. Это наш абсолютный рекорд: ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению за день", - сказала Стригункова в ходе еженедельного совещания губернатора с министрами и главами муниципалитетов.

Она уточнила, что число подтвержденных случаев заражения выросло на 3%.

Накануне, 20 июня, сообщалось, что в Московской области за сутки выявили 1 638 случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель также стал рекордным.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Светлана Стригункова Подмосковье Коронавирус

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