Суточный COVID-прирост в Москве впервые за 2 дня оказался ниже 9 тыс.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Еще 8 305 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Впервые за два дня это число менее 9 тыс. Накануне было 9 120 тыс. случаев инфицирования, что стало максимумом заболеваемости COVID-19 за все время пандемии.

За сутки коронавирус в Москве привел к смерти 81 человека. С начала пандемии скончались 21 433 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 945 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 116 739 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 20 июня составляет 1 млн 286 570.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.