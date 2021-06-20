Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

Суточный COVID-прирост в Москве впервые за 2 дня оказался ниже 9 тыс.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Еще 8 305 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Впервые за два дня это число менее 9 тыс. Накануне было 9 120 тыс. случаев инфицирования, что стало максимумом заболеваемости COVID-19 за все время пандемии.

За сутки коронавирус в Москве привел к смерти 81 человека. С начала пандемии скончались 21 433 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 945 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 116 739 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 20 июня составляет 1 млн 286 570.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Аномальная жара продержится в Москве до четверга

Аномальная жара продержится в Москве до четверга
Пандемия коронавируса

Собянин связал заболевания вакцинированных москвичей с "индийским" штаммом COVID-19

"Оранжевый" уровень опасности продлен в Москве еще на сутки

"Оранжевый" уровень опасности продлен в Москве еще на сутки

Пожар на складе пиротехники в Москве ликвидирован

Четыре человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Москве

Четыре человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Москве

Пожар на Лужнецкой набережной в Москве локализован

Площадь пожара на Лужнецкой набережной выросла до 500 кв. м

К тушению пожара в центре Москвы привлекут авиацию

В Москве произошел пожар на складе пиротехники

В Москве произошел пожар на складе пиротехники

Собянин возглавит список "Единой России" по Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');