Первые пациенты с COVID начали поступать в госпиталь в парке "Патриот"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Свыше 60 человек с коронавирусом поступили на лечение в ковидный госпиталь в парке "Патриот" в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Первые пациенты начали поступать вчера вечером. На данный момент в инфекционный центр доставлено 63 человека. Временный госпиталь в парке "Патриот" мы открываем совместно с Минобороны РФ в несколько этапов, в июле там будет развернуто более 1,4 тыс. коек", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как сообщалось, на данный момент в госпитале развернуто 420 коек.

Всего в Подмосковье открыто уже свыше 12 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

Впервые коронавирусный госпиталь на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" был развернут в мае 2020 года.