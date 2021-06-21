В Подмосковье осталось свободно 11% коек для COVID-пациентов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Подмосковье составляет не более 11%, сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"У нас было развернуто 6,5 тыс. коек. Сейчас уже дошли до 12 (тыс.), это за весь июнь. За последнюю неделю мы развернули 2 100 коек дополнительно. (...) Наш коечный свободный фонд составляет не более 11%", - сказала Стригункова на пресс-конференции в Красногорске.

Она уточнила, что в течение трех недель уровень госпитализации в Подмосковье вырос на 40%.

В понедельник в Московской области зафиксирован новый абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших COVID с начала пандемии - 1,8 тыс. человек.