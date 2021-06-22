В Москве закончилась вакцина "КовиВак"

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавирусной инфекции "КовиВак" закончилась в столице, запись на прививку приостановлена, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу, 18 июня, столичный депздрав сообщал, что проблемы с записью на вакцинацию данным препаратом связаны с его поступлением в ограниченном количестве. Из-за этого вакцина была распределена по пяти прививочным пунктам Москвы.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

Вакцина "КовиВак" разработана центром имени Чумакова.