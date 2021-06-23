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Заключенных в московских СИЗО начали прививать "Спутником V"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса подозреваемых и обвиняемых началась в столичных СИЗО. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Прививать будут "Спутником V" во всех СИЗО Москвы, согласно установленному графику", - сказал Мельников.

По его словам, прививать будут только вакциной "Спутник-V", других вариантов не предусмотрено.

В настоящее время первый компонент вакцины уже получили женщины, содержащиеся в столичном СИЗО-6.

ФСИН Москва коронавирус Спутник V

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