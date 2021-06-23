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Смертность от COVID-19 в РФ за неделю выросла на 21,3%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - За последнюю неделю смертность от коронавирусной инфекции в России возросла на 21,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За последнюю неделю, в отличие от предыдущих месяцев, у нас возросла смертность от COVID на 21,3%", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

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Она также отметила, что в ряде регионов страны существенно возросла нагрузка на медработников, также открываются дополнительные койки.

18 июня Голикова сообщала, что смертность от коронавируса в РФ за 2 дня выросла на 14%.

Вице-премьер на совещании в среду также заявила, что за последнюю неделю в России темпы вакцинации возросли в среднем в 1,7 раза. Вице-премьер добавила, что в десяти регионах России темпы вакцинации выросли "в разы". Это территории, которые ввели обязательные прививки для отдельных категорий граждан.

Речь идет о Москве, Московской, Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской, Тульской, Тверской областях, Республике Саха (Якутия), а также Калининградской области и Краснодарском крае.

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