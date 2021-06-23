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Песков назвал временной нехватку СОVID-вакцин в некоторых регионах

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал временными затруднениями нехватку вакцин от коронавируса в ряде регионов и выразил уверенность, что в ближайшее время эта проблема будет решена.

"Я думаю, что за ближайшие дни это будет все компенсировано и в необходимом количестве, как это было все предыдущие месяцы, вакцина будет находиться в гражданском обороте. Здесь никаких проблем нет. Производство налажено. Оно осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления", - добавил он.

Песков объяснил, что до недавнего времени был общий темп вакцинации, оставлявший желать лучшего. "Сейчас благодаря повышению сознательности граждан, из-за очередной волны коронавируса достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что активизирована была информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться", - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что также есть определенные условия хранения вакцин. "Поэтому в больших количествах хранить просто невозможно", - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что поставки российской вакцины от коронавируса в другие страны в полном объеме будут осуществляться только после того, как будет удовлетворен внутренний спрос. Так он прокомментировал информацию о том, что в Аргентине испытывают нехватку второго компонента вакцины "Спутник V".

"Абсолютным приоритетом являются внутреннее потребление и удовлетворение внутренних нужд по вакцинации населения Российской Федерации, именно на этом приоритете сейчас производители и наши ведомства концентрируются", - подчеркнул он.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков коронавирус

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