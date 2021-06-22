Эксперт счел невыполнимыми новые требования к работе общепита в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Решение о введении новой системы посещения ресторанов, кафе и баров Москвы, когда все посетители должны предоставить QR-коды о прохождении вакцинации, подтверждение о перенесенной в течение последних 6 месяцев болезни или ПЦР-тест, невыполнимо, рестораны легче закрыть, заявил "Интерфаксу" президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

"Легче закрыть было рестораны, чем так делать, на мой взгляд. Вопрос не в переключении ресторанов на новую систему, вопрос в том, что гостей не будет. Вакцинировано всего 14% людей, часть из них не имеет QR-кодов и не будет даже получать. То есть 14% от 100% гостей не обеспечит функционирования ресторанов", - сказал Миронов.

По его словам, возможность проходить в рестораны при помощи ПЦР-тестов также нереализуема: "Возможность наших пунктов, которые делают ПЦР, - просто физически не хватит на этих людей".

"Это все невозможно, люди не будут тратить деньги на этот ПЦР, они не будут скачивать QR-коды, этого всего не произойдет, а ресторанам надо как-то жить, платить зарплату сотрудникам. Решение надо отменять, иначе ресторанам просто конец (...), эти требования невыполнимы", - подчеркнул он.

Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук в свою очередь выразил мнение, что решение о введении новой системы посещения ресторанов, кафе и баров Москвы является компромиссным, оно поможет избежать локдауна.

"Перейти можно, да, это сложно, но возможно. Другого выхода нет у нас. Это повлияет (на работу ресторанов) в худшую сторону, но мы сейчас выбираем между локдауном и периодом компромиссных решений, но мы считаем, что это является неким компромиссным решением, потому что ситуация в городе действительно катастрофическая", - сказал Васильчук "Интерфаксу", отвечая на вопрос о возможности перехода общепита на новый формат работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР.