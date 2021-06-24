Курьеров добавили в список подлежащих обязательной вакцинации в Москве

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В список сотрудников сферы услуг, подлежащих обязательной вакцинации в Москве, добавили курьеров, следует из постановления столичного Роспотребнадзора.

"Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления... (об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере - ИФ) доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора по Москве в четверг.

Изменения вносятся в постановление от 15 июня, согласно которому 60% работников отдельных сфер услуг должны быть привиты от коронавируса.