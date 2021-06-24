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Работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников

Предприятиями, не вакцинировавшим 60% работников или не предоставившим данные о них, грозит приостановка работы на срок до 90 суток

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Согласно нормативной документации Роспотребнадзора, работодатель обязан отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться от COVID-19, при этом им могут предложить перейти на удаленку, сообщает в четверг оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении оперштаба.

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В нем уточняется, что при этом работодатель вправе предложить отстраняемому сотруднику удаленную работу. При этом предоставление удаленной работы отстраняемому сотруднику не предусмотрено законом, так что этот вопрос предлагают решать индивидуально.

Зарплату платить не будут

На период отстранения от работы зарплата сотруднику не начисляется. Также пропущенное им время не включается в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, отметили в оперштабе.

В сообщении уточняют, что при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов России имеют право выпустить постановление о проведении прививок. Такие документы могут повлечь отстранение от работы тех граждан, кто отказывается от вакцинации.

Приостановка работы на три месяца

Работодателям, не соблюдающим требования о количестве вакцинированных или не предоставивших информацию о них, грозит приостановка работы на срок до 90 суток, сообщает оперштаб.

"С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 управление Роспотребнадзора по городу Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток", - говорится в сообщении.

Согласно частям 2 и 3 статьи 6.3 КоАП РФ, за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрено административное наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. В данном случае будет применяться только приостановка деятельности предприятия.

Также в оперштабе уточнили, контроль работодателей за обязательной вакцинацией своих сотрудников будет осуществляться с помощью постоянных проверок.

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустила постановление, которое обязывает привить от COVID-19 не менее 60% работников сфер торговли, общественного питания, транспорта и услуг. Второй компонент вакцины они должны получить к середине августа.

Хроника коронавируса. Июнь.

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